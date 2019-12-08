Лідер Західної конференції НХЛ зазнав другої поспіль поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. ХК "Торонто" вперше за вісім очних зустрічей одержав перемогу над "Сент-Луїс Блюз", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У “Ліфс” по дві шайби закинули Остонов Метьюз і Зак Хаймен, ще однією шайбою відзначився Джейсон Спецца, Мітчелл Марнер зробив дві передачі, а Фредерік Андерсен відбив 26 кидків. У суперників відзначились тільки Барбашев і Перрон — 5:2.
Примітно, що після приходу на тренерський місток Шелдона Кифа “Торонто” здобув п’ять перемог у восьми матчах, і займає 10 місце на Сході (32 очки).
Додамо, що для “Блюз” ця поразка стала другою поспіль — 42 бали і лідерство на Сході.