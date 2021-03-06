Лидер украинской сборной вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике

Детали

Воспитанница Вадима Крушинского в первой попытке приземлилась на отметке 6м 60см, а во второй улучшила свой квалификационный результат в 6,66 м.

В квалификации Торунь дальше Украинские удалось прыгнуть только финалистке чемпионатов мира и Европы Хадди Саньи из Швеции (6,78 м) и новоиспеченной рекордсменке мира среди юниоров в помещении, лидеру мирового сезона 18-летней итальянке Лариссе Япикино (6,70 м).

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“Квалификационные прыжки были довольно легкими и непринужденными. Надеюсь, что завтра будет даже лучше и я смогу атаковать свой личный рекорд. Торунь арена мне очень хорошо знакома, ведь сами на ней год назад я и установила свое лучшее зимнее достижения 6м 96см. Теперь моя цель — показать как можно более высокий результат. Этот сезон довольно интересен. В секторе для прыжков в длину я стартовала лишь дважды, поэтому сейчас мне очень сложно спрогнозировать, в какой форме находятся мои соперницы, и как может развернуться борьба в финале”, - подчеркнула Бех-Романчук.

Дополнение

Финал женских прыжков в длину состоится 6 марта в 20:40 по киевскому времени.