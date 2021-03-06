Лідер української збірної вийшла у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики

Деталі

Вихованка Вадима Крушинського у першій спробі приземлилася на позначці 6м 60см, а у другій покращила свій кваліфікаційний результат до 6,66 м.

У кваліфікації Торуня далі українки вдалося стрибнути лише фіналістці чемпіонатів світу та Європи Хадді Саньї зі Швеції (6,78 м) та новоспеченій рекордсменці світу серед юніорів у приміщенні, лідерці світового сезону 18-річній італійці Ларіссі Япікіно (6,70 м).

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“Кваліфікаційні стрибки були доволі легкими і невимушеними. Сподіваюся, що завтра буде навіть краще і я зможу атакувати свій особистий рекорд. Торунь арена мені дуже добре знайома, адже самі на ній рік тому я і встановила своє найкраще зимове досягнення 6м 96см. Тепер моя ціль — показати якомога вищий результат. Цей сезон досить цікавий. В секторі для стрибків у довжину я стартувала лише двічі, тому зараз мені дуже складно спрогнозувати, у якій формі знаходяться мої суперниці, і як може розгорнутися боротьба у фіналі”, — підкреслила Бех-Романчук.

Доповнення

Фінал жіночих стрибків у довжину відбудеться 6 березня о 20:40 за київським часом.