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Лидер Суперлиги Пари-Матч БК "Днепр" обыграл "Политехник"

Киев • УНН

 • 10802 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. После двухнедельного перерыва баскетболисты “Днепра” открывали второй круг чемпионата Суперлиги Пари-Матч домашним поединком с харьковским “Политехником”, передает УНН со ссылкой на сайт “Днепра”.

Лидер Суперлиги Пари-Матч БК "Днепр" обыграл "Политехник"

Подопечные Журавлева провоцировали очень много неподготовленных атак у соперника, заставляли бросать через руки из неудобных позиций. Как следствие, много промахов у гостей и много возможностей бежать в быстрый отрыв.

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Судьба матча решилась в промежутке с 15 по 20 минуты баталии. В середине третьей четверти “Днепр” доминировал на паркете, соорудив рывок 17:0. Интрига умерла и днепряне довели встречу до победного 69:59.

Ниже приводится следующая статистика:

“Политехник”: Йованович 8 + 6 подборов + 4 передачи — 8 потерь, Барнс 9 + 8 подборов + 5 передач, Рудаков 0 + 8 подборов, Рочняк 13 + 2 блок-шота, Вуйович 10 + 12 подборов — старт; Козлов 17 + 6 подборов + 3 перехвата, Остожич 2 — 4 потери

“Днепр”: Вильховецкий 5 + 5 подборов, Мишула 8 + 3 перехвата, Ревзин 12 + 5 подборов, Глебов 10 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата, Тимофеенко 16 + 7 подборов — старт; Шундель 11 + 5 подборов + 3 перехвата, Шевченко 4, Закурдаев 3.

Добавим также, в турнирной таблице “Днепр” предшествует из 14 победами из 15-ти встреч. “Политехник” на дне — 2 победы при 13 поражениях.

Как сообщало УНН, в центральном противостоянии игрового дня регулярного чемпионата Украины по баскетболу Суперлига Пари-Матч столичный “Строитель” на паркете “Дворца Спорта” принимал “Химик” .

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