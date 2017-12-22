Лідер Суперліги Парі-Матч БК "Дніпро" здолав "Політехнік"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Після двотижневої перерви баскетболісти “Дніпра” відкривали друге коло чемпіонату Суперліги Парі-Матч домашнім поєдинком з харківським “Політехніком”, передає УНН з посиланням на сайт “Дніпра”.
Підопічні Журавльова провокували дуже багато непідготовлених атак у суперника, змушували кидати через руки з незручних позицій. Як наслідок, багато промахів у гостей і багато можливостей тікати в швидкий відрив.
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Доля матчу вирішилася в проміжку з 15 по 20 хвилину баталії. В середині третьої чверті “Дніпро” домінував на паркеті, спорудивши ривок 17:0. Інтрига померла і дніпряни довели зустріч до переможного 69:59.
Нижче надається така статистика:
“Політехнік”: Йованович 8 + 6 підбирань + 4 передачі — 8 втрат, Барнс 9 + 8 підбирань + 5 передач, Рудаков 0 + 8 підбирань, Рочняк 13 + 2 блок-шоти, Вуйович 10 + 12 підбирань — старт; Козлов 17 + 6 підбирань + 3 перехоплення, Остожич 2 — 4 втрати
“Дніпро”: Вільховецький 5 + 5 підбирань, Мішула 8 + 3 перехоплення, Ревзін 12 + 5 підбирань, Глєбов 10 + 6 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення, Тимофієнко 16 + 7 підбирань — старт; Шундель 11 + 5 підбирань + 3 перехоплення, Шевченко 4, Закурдаев 3.
Додамо також, в турнірній таблиці “Дніпро” передує із 14 звитягами із 15-ти зустрічей. “Політехнік” на дні — 2 перемоги при 13 поразках.
Як повідомляло УНН, у центральному протистоянні ігрового дня регулярного чемпіонату України з баскетболу Суперліга Парі-Матч столичний “Будівельник” на паркеті “Палацу Спорту” приймав южненський “Хімік”.