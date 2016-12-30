Лидер Республики Сербской анонсировал референдум об отделении от Боснии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Лидер боснийских сербов Милорад Додик объявил о проведении референдума по отделению Республики Сербской от Боснии и Герцеговины, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
М.Додик в эфире государственного телевидения заявил, что референдум должен состояться в первой половине 2017 года.
Детали относительно будущего референдума М.Додик пообещал озвучить позже.
Как сообщал УНН, Брюссель изучит готовность Боснии и Герцеговины присоединиться к ЕС