Лідер Республіки Сербської анонсував референдум про відділення від Боснії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік оголосив про проведення референдуму щодо відділення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
М.Додік в ефірі державного телебачення заявив, що референдум має відбутися у першій половині 2017 року.
Деталі щодо майбутнього референдуму М.Додік пообіцяв озвучити згодом.
Як повідомляв УНН, Брюссель вивчить готовність Боснії і Герцоговини приєднатися до ЄС