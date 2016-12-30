Лідер Республіки Сербської анонсував референдум про відділення від Боснії

М.Додік в ефірі державного телебачення заявив, що референдум має відбутися у першій половині 2017 року.

Деталі щодо майбутнього референдуму М.Додік пообіцяв озвучити згодом.

Як повідомляв УНН, Брюссель вивчить готовність Боснії і Герцоговини приєднатися до ЄС