Лидер правящей партии Южной Кореи призывает к отстранению президента: когда будут голосовать за импичмент

ukenru
Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
07:03 • 11163 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 79593 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 107133 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 107852 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 108449 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 101454 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108455 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 155476 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 125640 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 155971 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Одессе водитель протянул на дверях авто сотрудника ТЦК

В Одессе водитель протянул на дверях авто сотрудника ТЦК

 • 44283 просмотра
На фронте произошло 170 боестолкновений, враг активизировался на артемовском направлении-Генштаб

На фронте произошло 170 боестолкновений, враг активизировался на артемовском направлении-Генштаб

 • 32355 просмотра
лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

03:27 • 24057 просмотра
После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

03:39 • 41208 просмотра
Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

04:47 • 28316 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 155457 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 155953 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 140413 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 192031 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 203061 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

 • 46568 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 102542 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 101710 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 103253 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 111869 просмотра
Актуальное
Лидер правящей партии Южной Кореи призывает к отстранению президента: когда будут голосовать за импичмент

Лидер правящей партии Южной Кореи призывает к отстранению президента: когда будут голосовать за импичмент

Киев  •  УНН

 • 3202 просмотра

Read in English

Хан Дон Хун заявил о необходимости отстранения президента Юн Сок Йоля из-за попытки введения военного положения. Правящая партия назначила голосование по импичменту на субботу.

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Джон Хун в пятницу заявил, что президент Юн Сок Йоль должен быть отстранен от власти за попытку ввести военное положение. Партия провела в пятницу встречи для обсуждения импичмента и назначила голосование на вечер субботы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Юн Сок Йоль шокировал страну и свою правящую партию во вторник, 3 декабря, введя военное положение в стране и предоставив военным полномочия для искоренения того, что он назвал "антигосударственными силами".

Выступая после заседания правящей партии в парламенте в пятницу, лидер Хан Дон Хун заявил, что Йоль приказал арестовать видных политиков на том основании, что они были среди "антигосударственных сил" во время военного положения.

Позже президентская канцелярия опровергла информацию о том, что такой приказ был отдан, сообщает агентство Yonhap.

Опасаясь новой попытки объявить военное положение, оппозиционные законодатели провели ротацию в зале пленарных заседаний парламента, чтобы заблокировать любую такую попытку.

Исполняющий обязанности министра обороны Ким Сон Хо заявил, что сообщения о возможной новой попытке ввести военное положение не соответствуют действительности.

Ранее Хан заявил, что существует" высокий риск повторения таких экстремальных действий, как введение чрезвычайного военного положения", пока Юль остается у власти, что подвергает страну"большой опасности".

В четверг правящая партия заявила, что она против импичмента, но Хан предположил, что эта позиция может измениться в свете "достоверных доказательств" того, что Юль намеревался арестовать и задержать политических лидеров в Квачхоне, к югу от Сеула.

"Я считаю, что немедленное отстранение президента Юн Сок Йоля от должности необходимо для защиты Республики Корея и ее народа в свете вновь открытых фактов", - сказал Хан.

Он не стал прямо призывать к импичменту или отвечать журналистам, когда их попросили дать разъяснения.

Некоторые члены партии заявили, что не хотят повторения импичмента тогдашнего президента Пак Кын Хе 2016 года, который привел к распаду Консервативной партии и победе либералов на президентских и всеобщих выборах.

Ссылка

Чтобы законопроект об импичменте приняли, его должны поддержать две трети членов 300-местной ассамблеи. В партии Юля 108 законодателей, поэтому для принятия законопроекта восемь должны встать на сторону оппозиции.

Если парламент проголосует за импичмент, президент будет отстранен от исполнения своих полномочий до тех пор, пока Конституционный суд не проведет процесс импичмента. Премьер-министр исполняет обязанности лидера.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
seulСеул
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея