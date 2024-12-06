Лидер правящей партии Южной Кореи призывает к отстранению президента: когда будут голосовать за импичмент

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Джон Хун в пятницу заявил, что президент Юн Сок Йоль должен быть отстранен от власти за попытку ввести военное положение. Партия провела в пятницу встречи для обсуждения импичмента и назначила голосование на вечер субботы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Юн Сок Йоль шокировал страну и свою правящую партию во вторник, 3 декабря, введя военное положение в стране и предоставив военным полномочия для искоренения того, что он назвал "антигосударственными силами".

Выступая после заседания правящей партии в парламенте в пятницу, лидер Хан Дон Хун заявил, что Йоль приказал арестовать видных политиков на том основании, что они были среди "антигосударственных сил" во время военного положения.

Позже президентская канцелярия опровергла информацию о том, что такой приказ был отдан, сообщает агентство Yonhap.

Опасаясь новой попытки объявить военное положение, оппозиционные законодатели провели ротацию в зале пленарных заседаний парламента, чтобы заблокировать любую такую попытку.

Исполняющий обязанности министра обороны Ким Сон Хо заявил, что сообщения о возможной новой попытке ввести военное положение не соответствуют действительности.

Ранее Хан заявил, что существует" высокий риск повторения таких экстремальных действий, как введение чрезвычайного военного положения", пока Юль остается у власти, что подвергает страну"большой опасности".

В четверг правящая партия заявила, что она против импичмента, но Хан предположил, что эта позиция может измениться в свете "достоверных доказательств" того, что Юль намеревался арестовать и задержать политических лидеров в Квачхоне, к югу от Сеула.

"Я считаю, что немедленное отстранение президента Юн Сок Йоля от должности необходимо для защиты Республики Корея и ее народа в свете вновь открытых фактов", - сказал Хан.

Он не стал прямо призывать к импичменту или отвечать журналистам, когда их попросили дать разъяснения.

Некоторые члены партии заявили, что не хотят повторения импичмента тогдашнего президента Пак Кын Хе 2016 года, который привел к распаду Консервативной партии и победе либералов на президентских и всеобщих выборах.

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Чтобы законопроект об импичменте приняли, его должны поддержать две трети членов 300-местной ассамблеи. В партии Юля 108 законодателей, поэтому для принятия законопроекта восемь должны встать на сторону оппозиции.

Если парламент проголосует за импичмент, президент будет отстранен от исполнения своих полномочий до тех пор, пока Конституционный суд не проведет процесс импичмента. Премьер-министр исполняет обязанности лидера.