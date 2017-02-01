Лидер НХЛ "Вашингтон" потерпел поражение от "Нью-Йорк Айлендерс"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В игровой вечер НХЛ состоялись 14 матчей. Во встрече "Нью-Йорк Айлендерс" - "Вашингтон" победу праздновали хозяева льда "Айлендерс", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В первом периоде шайбу забросил Квин, а решающими оказались голы Райана Строма и Джонни Бойчука в третьем периоде. В составе "Вашингтона" голы забили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Таким образом "Айлендерс" выиграли шестой матч из последних семи и продолжили результативную серию до семи игр.
Стоит отметить, что при новом тренере Дуге Уэйте, который 17 января сменил Джека Капуано, "Нью-Йорк" еще ни разу не проигрывал в основное время (5-0-1).
Напомним, что в турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" имеют 72 пункта и занимают первое место, "Айлендерс" лишь 11-е (53 очка).
Как сообщал УНН, лидер НХЛ "Вашингтон" разгромил "Каролину" .