Лідер НХЛ "Вашингтон" зазнав поразки від "Нью-Йорк Айлендерс"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В ігровий вечір НХЛ відбулися 14 поєдинків. У зустрічі "Нью-Йорк Айлендерс" – "Вашингтон" перемогу святкували господарі льоду "Айлендерс", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У першому періоді шайбу закинув Квін, а вирішальними виявилися голи Райана Строма і Джонні Бойчука в третьому періоді. У складі "Вашингтона" голи забили Євген Кузнєцов і Олександр Овечкін.
Таким чином "Айлендерс" виграли шостий матч з останніх семи і продовжили результативну серію до семи ігор.
Варто відзначити, що при новому тренері Дузі Уейті, який 17 січня змінив Джека Капуано, "Нью-Йорк" ще жодного разу не програвав в основний час (5-0-1).
Нагадаємо, що в турнірній таблиці Східної конференції "Вашингтон" мають 72 пункти і посідають перше місце, "Айлендерс" лише 11-ті (53 очки).
Як повідомляв УНН, лідер НХЛ "Вашингтон" розгромив "Кароліну".