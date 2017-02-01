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Лідер НХЛ "Вашингтон" зазнав поразки від "Нью-Йорк Айлендерс"

Лідер НХЛ "Вашингтон" зазнав поразки від "Нью-Йорк Айлендерс"

Київ • УНН

 • 8660 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. В ігровий вечір НХЛ відбулися 14 поєдинків. У зустрічі "Нью-Йорк Айлендерс" – "Вашингтон" перемогу святкували господарі льоду "Айлендерс", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У першому періоді шайбу закинув Квін, а вирішальними виявилися голи Райана Строма і Джонні Бойчука в третьому періоді. У складі "Вашингтона" голи забили Євген Кузнєцов і Олександр Овечкін.

Таким чином "Айлендерс" виграли шостий матч з останніх семи і продовжили результативну серію до семи ігор.

Варто відзначити, що при новому тренері Дузі Уейті, який 17 січня змінив Джека Капуано, "Нью-Йорк" ще жодного разу не програвав в основний час (5-0-1).

Нагадаємо, що в турнірній таблиці Східної конференції "Вашингтон" мають 72 пункти і посідають перше місце, "Айлендерс" лише 11-ті (53 очки).

Як повідомляв УНН, лідер НХЛ "Вашингтон" розгромив "Кароліну".

 

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