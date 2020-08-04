Лидер НБА потерпел поражение от баскетболистов "Хьюстона"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Баскетболисты “Хьюстон Рокетс” нанесли поражение игрокам “Милуоки Бакс” в матче регулярного чемпионата НБА, сообщает корреспондент УНН.
За три минуты до конца основного времени “Бакс” вышли вперед на восемь очков. Однако в концовке встречи “Рокетс” смогли осуществить рывок и записать встреча в свой актив — 120:116.
В проигравших отличился Яннис Адетокунбо. У греческого баскетболиста дабл-дабл — 36 очков, 18 подборов, а также 8 передач. У победителей 31 балл и 8передач в активе Уэстбрук и 24 добавил Харден.
Примечательно, что “Рокетс” бросили сразу 61 трехочковый (21 в цель) против 35 у соперника (9).
Заметим, что “Бакс” с 54 выигрышами и 13 поражениями занимают первую строчку в турнирной таблице НБА.