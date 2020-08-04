Лідер НБА зазнав поразки від баскетболістів "Х'юстона"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Баскетболісти “Х’юстон Рокетс” завдали поразки гравцям “Мілуокі Бакс” в матчі регулярного чемпіонату НБА, повідомляє кореспондент УНН.
За три хвилини до кінця основного часу “Бакс” вийшли вперед на вісім очок. Проте в кінцівці зустрічі “Рокетс” змогли здійснити ривок та записати зустріч до свого активу — 120:116.
У тих, хто програв відзначився Янніс Адетокунбо. У грецького баскетболіста дабл-дабл — 36 очок, 18 підбирань, а також 8 передач. У переможців 31 бал і 8передач в активі Вестбрука і 24 додав Харден.
Примітно, що “Рокетс” кинули одразу 61 триочковий (21 в ціль) проти 35 у суперника (9).
Зауважимо, що “Бакс” з 54 виграшами і 13 поразками займають першу сходинку в турнірній таблиці НБА.