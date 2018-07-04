Львиная доля дивидендов, которые выплатит "Киевгорстрой", пойдет в бюджет столицы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 75640 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110445 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131487 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138488 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174650 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154913 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142255 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130582 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185606 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118379 просмотра

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Львиная доля дивидендов, которые выплатит "Киевгорстрой", пойдет в бюджет столицы

Львиная доля дивидендов, которые выплатит "Киевгорстрой", пойдет в бюджет столицы

Киев  •  УНН

 • 11720 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. "Киевгорстрой" на днях начинает выплату дивидендов акционерам компании за 2017 год. По словам председателя правления-президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, решением Общего собрания акционеров было принято направить на выплату дивидендов рекордный за последние годы процент от чистой прибыли компании, передает УНН.

"Акционеры "Киевгорстроя" получают дивиденды ежегодно и без всяких "но". По итогам работы в 2017 году было принято решение увеличить процент, который пойдет на дивиденды - компания начинает выплату 40% от чистой прибыли. В гривневом эквиваленте сумма составляет почти 28,5 млн. Большая часть суммы будет направлена ​​в бюджет Киева - сам город является владельцем мажоритарного пакета акций Холдинговой компании. Как руководитель, горжусь тем фактом, что "Киевгорстрой" остается едва ли не единственным предприятием столицы, которое направляет в бюджет столицы миллионные отчисления в виде дивидендов. Их рациональное распределение позволяет развивать столицу, делая ее более интересной для инвестора и мира в целом", - резюмировал Игорь Кушнир.

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