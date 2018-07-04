Львиная доля дивидендов, которые выплатит "Киевгорстрой", пойдет в бюджет столицы

"Акционеры "Киевгорстроя" получают дивиденды ежегодно и без всяких "но". По итогам работы в 2017 году было принято решение увеличить процент, который пойдет на дивиденды - компания начинает выплату 40% от чистой прибыли. В гривневом эквиваленте сумма составляет почти 28,5 млн. Большая часть суммы будет направлена ​​в бюджет Киева - сам город является владельцем мажоритарного пакета акций Холдинговой компании. Как руководитель, горжусь тем фактом, что "Киевгорстрой" остается едва ли не единственным предприятием столицы, которое направляет в бюджет столицы миллионные отчисления в виде дивидендов. Их рациональное распределение позволяет развивать столицу, делая ее более интересной для инвестора и мира в целом", - резюмировал Игорь Кушнир.