Львиная доля дивидендов, которые выплатит "Киевгорстрой", пойдет в бюджет столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. "Киевгорстрой" на днях начинает выплату дивидендов акционерам компании за 2017 год. По словам председателя правления-президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, решением Общего собрания акционеров было принято направить на выплату дивидендов рекордный за последние годы процент от чистой прибыли компании, передает УНН.
"Акционеры "Киевгорстроя" получают дивиденды ежегодно и без всяких "но". По итогам работы в 2017 году было принято решение увеличить процент, который пойдет на дивиденды - компания начинает выплату 40% от чистой прибыли. В гривневом эквиваленте сумма составляет почти 28,5 млн. Большая часть суммы будет направлена в бюджет Киева - сам город является владельцем мажоритарного пакета акций Холдинговой компании. Как руководитель, горжусь тем фактом, что "Киевгорстрой" остается едва ли не единственным предприятием столицы, которое направляет в бюджет столицы миллионные отчисления в виде дивидендов. Их рациональное распределение позволяет развивать столицу, делая ее более интересной для инвестора и мира в целом", - резюмировал Игорь Кушнир.