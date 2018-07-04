Левова частка дивідендів, які виплатить "Київміськбуд", піде у бюджет столиці

"Акціонери "Київміськбуду" отримують дивіденди щорічно і без усіляких "але". За підсумками роботи в 2017 році було прийнято рішення збільшити відсоток, який піде на дивіденди, – компанія починає виплату 40% від чистого прибутку. У гривневому еквіваленті сума становить майже 28,5 млн. Більша частина суми буде направлена до бюджету Києва – саме місто є власником мажоритарного пакета акцій Холдингової компанії. Як керівник, пишаюся тим фактом, що "Київміськбуд" залишається чи не єдиним підприємством столиці, яке спрямовує до бюджету столиці мільйонні відрахування у вигляді дивідендів. Їх раціональний розподіл дозволяє розвивати столицю, роблячи її більш цікавою для інвестора і світу в цілому", – резюмував Ігор Кушнір.