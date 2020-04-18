Летальность от COVID-19 у людей старше 50 лет в Украине составляет 5,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Летальность от коронавирусной болезни COVID-19 у людей старше 50 лет в Украине составляет 5,1%. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, передает УНН.
"Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%, а в возрастной категории до 50 лет - 0,6%", - говорится в сообщении.
Центр общественного здоровья Украины напомнил при этом, что люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений. 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.
Напомним, на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных.