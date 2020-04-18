Летальність від COVID-19 у людей віком від 50 років в Україні становить 5,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Летальність від коронавірусної хвороби COVID-19 у людей віком від 50 років в Україні становить 5,1%. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я, передає УНН.
"Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50-ти років в Україні складає 5,1%, а у віковій категорії до 50-ти років — 0,6%", - йдеться у повідомленні.
Центр громадського здоров’я України нагадав при цьому, що люди із супутніми захворюваннями мають вищий ризик розвитку ускладнень. 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.
Нагадаємо, на ранок 18 квітня в Україні зафіксовано 5106 випадків COVID-19, з них 133 летальні.