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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73605 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100122 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124043 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105785 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125735 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100855 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101748 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103807 просмотра

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Леонид Кравчук призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией

Леонид Кравчук призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией

Киев  •  УНН

 • 18104 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал главу Беларуси Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.

Кравчук считает, что происходящие в Беларуси перешло красную черту.

"Я хочу подчеркнуть одно: на улице я увидел молодых людей 26-30 лет. Эти люди воспитаны во время правления Лукашенко. Я смотрел программы в школах, они были подконтрольны, я видел СМИ, они были подконтрольны. То есть все, что творилось в Беларуси, было подконтрольно режиму. Вот эти люди, воспитанные в режиме, вышли на улицу и сказали: "Нет, мы больше не хотим жить в тюрьме, мы хотим демократии и свободы", – рассказал Кравчук.

По его мнению, сейчас не стоит надеятся на долговечность любого режима.

"Задача господина Лукашенко – начать переговоры с оппозицией и выйти на нормальное решение", – добавил он.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста недовольных официальными результатами выборов.

Украинские Национальные Новости

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