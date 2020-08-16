Леонід Кравчук закликав Лукашенка до діалогу з опозицією

Кравчук вважає, те що відбуваються в Білорусі перейшло червону межу.

"Я хочу підкреслити одне: на вулиці я побачив молодих людей 26-30 років. Ці люди виховані під час правління Лукашенка. Я дивився програми в школах - вони були підконтрольні, я бачив ЗМІ - вони були підконтрольні. Тобто все, що творилося в Білорусі, було підконтрольне режиму. Ось ці люди, виховані в режимі, вийшли на вулицю і сказали: "Ні, ми більше не хочемо жити у в'язниці, ми хочемо демократії і свободи", - розповів Кравчук.

На його думку, зараз не варто сподіватися на довговічність будь-якого режиму.

"Завдання пана Лукашенка - почати переговори з опозицією і вийти на нормальне рішення", - додав він.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту незадоволених офіційними результатами виборів.