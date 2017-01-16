Легковушка слетела в кювет в Ровенской области, госпитализированы три человека
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня, 16 января, на дороге вблизи села Великая Омельяна вблизи Ровно легковой автомобиль слетел в кювет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили трое мужчин. Сейчас они находятся в больнице. Об их состоянии пока ничего не известно.
Предварительной причиной аварии стала скользкая дорога.
Также по предварительной версии патрульной полиции, водитель авто Volkswagen Touareg ни выбрал безопасную скорость.