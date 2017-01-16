Легковик злетів в кювет на Рівненщині, госпіталізовано трьох осіб
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні, 16 січня, на дорозі поблизу села Велика Омеляна поблизу Рівного легковий автомобіль злетів у кювет. Про це УНН повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалися троє чоловіків. Нині вони перебувають у лікарні. Про їхній стан поки нічого не відомо.
Попередньою причиною аварії стала слизька дорога.
Також за попередньою версією патрульної поліції, водій авто Volkswagen Touareg не обрав безпечної швидкості.