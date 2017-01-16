Легковик злетів в кювет на Рівненщині, госпіталізовано трьох осіб

В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалися троє чоловіків. Нині вони перебувають у лікарні. Про їхній стан поки нічого не відомо.

Попередньою причиною аварії стала слизька дорога.

Також за попередньою версією патрульної поліції, водій авто Volkswagen Touareg не обрав безпечної швидкості.