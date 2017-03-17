Легковушка столкнулась с грузовиком в Запорожской области: один человек погиб, четверо пострадали

"Как выяснилось, 40-летний водитель "ВАЗа" не учел дорожную обстановку, выехал на встречную полосу для совершения маневра. Однако, из-за тумана и недостаточной видимости столкнулся с грузовым автомобилем Renault, под управлением водителя 1968 года рождения", - сообщили в полиции.

В результате ДТП от полученных травм погиб на месте происшествия 20-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2101". Водителя и еще трех пассажиров легковушки с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в медучреждения Запорожской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 17 марта в результате ДТП во Львовской области пострадали четыре человека.