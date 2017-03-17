Легковик зіткнувся із вантажівкою на Запоріжжі: одна людина загинула, четеро постраждали

“Як з’ясувалося, 40-річний водій "ВАЗа" не враховуючи дорожньої обстановки виїхав на зустрічну смугу для здійснення маневру. Однак, внаслідок туману та та недостатньої видимості зіткнувся з вантажним автомобілем Renault, під керуванням водія 1968 року народження”, — повідомили у поліції.

У результаті ДТП від отриманих травм загинув на місці події 20-річний пасажир автомобіля “ВАЗ-2101”. Водія та ще трьох пасажирів легковика з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили до медустанов Запорізькій області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 17 березня внаслідок ДТП на Львівщині постраждало четверо осіб.