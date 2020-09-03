Легионер сменил "Динамо" на белорусский клуб

Корзун подписал контракт с киевским "Динамо" в феврале 2016 года. В течение 2,5 лет в Киеве провел в составе первой команды "бело-синих" 30 матчей во всех турнирах. Стал чемпионом Украины сезона 2015/16 и обладателем Суперкубка Украины-2016.

С 2018 года выступал в аренде в родном минском "Динамо", клубах "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия) и "Вилафранкенше" (Португалия).

Добавим, что "Шахтер" из Солигорска идет лидером в чемпионате Беларуси. Этот клуб ранее возглавлял украинец Юрий Вернидуб.