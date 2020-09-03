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Легионер сменил "Динамо" на белорусский клуб

Киев • УНН

 • 12011 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. 25-летний белорусский полузащитник Никита Корзун, правами на которого владело киевское "Динамо", перешел в Солигорск "Шахтера" на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.

Легионер сменил "Динамо" на белорусский клуб

Корзун подписал контракт с киевским "Динамо" в феврале 2016 года. В течение 2,5 лет в Киеве провел в составе первой команды "бело-синих" 30 матчей во всех турнирах. Стал чемпионом Украины сезона 2015/16 и обладателем Суперкубка Украины-2016.

С 2018 года выступал в аренде в родном минском "Динамо", клубах "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия) и "Вилафранкенше" (Португалия).

Добавим, что "Шахтер" из Солигорска идет лидером в чемпионате Беларуси. Этот клуб ранее возглавлял украинец Юрий Вернидуб.

Украинские Национальные Новости

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