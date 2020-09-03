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Легіонер змінив "Динамо" на білоруський клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. 25-річний білоруський півзахисник Микита Корзун, правами на якого володіло київське “Динамо”, перейшов в Солігорськ “Шахтаря” на постійній основі. Про це інформує пресслужба “біло-синіх”, передає УНН.

Легіонер змінив "Динамо" на білоруський клуб

Корзун підписав контракт з київським “Динамо” в лютому 2016 року. Протягом 2,5 років в Києві провів у складі першої команди “біло-синіх” 30 матчів у всіх турнірах. Став чемпіоном України сезону 2015/16 і володарем Суперкубка України-2016.

З 2018 року виступав в оренді в рідному мінському “Динамо”, клубах “Аль-Фатех” (Саудівська Аравія) і “Вілафранкенше” (Португалія).

Додамо, що “Шахтар” із Солігорська йде лідером в чемпіонаті Білорусі. Цей клуб раніше очолював українець Юрій Вернидуб.

Українські Національні Новини

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