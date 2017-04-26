Истребители F-35A проведут маневры у границ РФ - СМИ

ВВС США направляет свои истребители к границе с РФ в рамках проекта связанного с аннексией Крыма.

Данные истребители F-35A будут размещены в Эстонии, у самого приграничья с Россией. Также ожидается партия таких же истребителей в Румынию.

В течение нескольких недель истребители будут участвовать в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие дислокации войск представляют угрозу России.

Напомним, что военные США сообщили, что направят в Сомали несколько военнослужащих для обучения армии этой страны и ее поставки для борьбы против исламистской группировки "Аш-Шабаб".