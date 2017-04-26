Истребители F-35A проведут маневры у границ РФ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Американские истребители F-35A проведут военные учения в воздушном пространстве НАТО, в рамках военно-воздушных учений НАТО передает УНН со ссылкой на CNN.
ВВС США направляет свои истребители к границе с РФ в рамках проекта связанного с аннексией Крыма.
Данные истребители F-35A будут размещены в Эстонии, у самого приграничья с Россией. Также ожидается партия таких же истребителей в Румынию.
В течение нескольких недель истребители будут участвовать в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие дислокации войск представляют угрозу России.
Напомним, что военные США сообщили, что направят в Сомали несколько военнослужащих для обучения армии этой страны и ее поставки для борьбы против исламистской группировки "Аш-Шабаб".