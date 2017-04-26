Винищувачі F-35A проведуть маневри біля кордонів РФ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Американські винищувачі F-35A проведуть військові навчання в повітряному просторі НАТО, в рамках військово-повітряних навчань НАТО передає УНН з посиланням на CNN.
ВПС США надсилає свої винищувачі до кордоні з РФ в рамках проекту пов'язаного з анексією Криму.
Дані винищувачі F-35A будуть розміщенні в Естонії, біля самого прикордоння з Росією. Також очікується партія таких самих винищувачів в Румунію.
Протягом кількох тижнів винищувачі братимуть участь у спільних тренувальних польотах з іншими військовими літаками США і НАТО.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такі дислокації військ становлять загрозу Росії.
Нагадаємо, що військові США повідомили, що направлять до Сомалі кількадесят військовослужбовців для навчання армії цієї країни й її постачання для боротьби проти ісламістського угруповання “Аш-Шабаб”.