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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65993 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80822 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83541 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108252 просмотра

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10 марта, 11:47 • 100695 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Легендарная настойка из травы зубровки теперь в линейке ТМ "Естественная Коллекция"

Легендарная настойка из травы зубровки теперь в линейке ТМ "Естественная Коллекция"

Киев  •  УНН

 • 12403 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Торговая марка "Естественная Коллекция" представила популярную во всем мире травяную настойку - "Традиционная Зубровка". Об этом УНН сообщили в компании Eastern Beverage Trading.

"Мы довольны и гордимся нашим новым продуктом - вкусовые характеристики полностью соответствуют высоким ожиданиям требовательных потребителей, которые любят настоящие травяные настойки, - прокомментировал директор по маркетингу компании-производителя Алексей Безуглый.

Также он добавил, что импортная Зубровка польского производства стоит больше 120 грн, против нашей - 76 грн. "Разница в деньгах существенная, при этом наши внутренние дегустации, которые проводились вслепую, показывают, что по вкусовым характеристикам украинский продукт отнюдь не уступает импортному, а даже наоборот - получил более высокие оценки на дегустациях".

"Привлекательный современный дизайн, использование только натуральных ингредиентов, высокий уровень контроля качества продукции дают потребителю возможность наслаждаться любимыми настойками и быть уверенным, что это не повлияет на завтрашнее утро", - добавил А.Безуглий.

Легендарный напиток создан исключительно из натуральных ингредиентов, он имеет прочность 35% об.

В компании-производителя подчеркивают, что это связано с тенденциями алкогольного рынка, которые свидетельствуют о повышении спроса на алкогольные напитки с пониженной прочностью.

Добавим, что трава зубровки обладает полезными свойствами для организма - она ​​богата антиоксидантами, стимулирует аппетит и улучшает пищеварение.

Справка:

ТМ "Природная коллекция" - серия настоек на основе природных натуральных ингредиентов. Ассортимент напитков представлены настойками: На березовых бруньках, Перцева с медом, Традиционная Зубровка и Клюква.

ООО "Истерн Беверидж Трейдинг" - производитель алкогольных напитков, выпускает марки: Medoff, Arctica, Мърная, Естественная Коллекция, Хуторок, Наша Марка, Коктебель, Longmixer и др.

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