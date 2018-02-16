Легендарная настойка из травы зубровки теперь в линейке ТМ "Естественная Коллекция"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Торговая марка "Естественная Коллекция" представила популярную во всем мире травяную настойку - "Традиционная Зубровка". Об этом УНН сообщили в компании Eastern Beverage Trading.
"Мы довольны и гордимся нашим новым продуктом - вкусовые характеристики полностью соответствуют высоким ожиданиям требовательных потребителей, которые любят настоящие травяные настойки, - прокомментировал директор по маркетингу компании-производителя Алексей Безуглый.
Также он добавил, что импортная Зубровка польского производства стоит больше 120 грн, против нашей - 76 грн. "Разница в деньгах существенная, при этом наши внутренние дегустации, которые проводились вслепую, показывают, что по вкусовым характеристикам украинский продукт отнюдь не уступает импортному, а даже наоборот - получил более высокие оценки на дегустациях".
"Привлекательный современный дизайн, использование только натуральных ингредиентов, высокий уровень контроля качества продукции дают потребителю возможность наслаждаться любимыми настойками и быть уверенным, что это не повлияет на завтрашнее утро", - добавил А.Безуглий.
Легендарный напиток создан исключительно из натуральных ингредиентов, он имеет прочность 35% об.
В компании-производителя подчеркивают, что это связано с тенденциями алкогольного рынка, которые свидетельствуют о повышении спроса на алкогольные напитки с пониженной прочностью.
Добавим, что трава зубровки обладает полезными свойствами для организма - она богата антиоксидантами, стимулирует аппетит и улучшает пищеварение.
Справка:
ТМ "Природная коллекция" - серия настоек на основе природных натуральных ингредиентов. Ассортимент напитков представлены настойками: На березовых бруньках, Перцева с медом, Традиционная Зубровка и Клюква.
ООО "Истерн Беверидж Трейдинг" - производитель алкогольных напитков, выпускает марки: Medoff, Arctica, Мърная, Естественная Коллекция, Хуторок, Наша Марка, Коктебель, Longmixer и др.