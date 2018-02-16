Легендарна настоянка з трави зубрівки тепер в лінійці ТМ "Природна Колекція"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Торгова марка “Природна Колекція” представила популярну в усьому світі трав’яну настоянку — “Традиційна Зубрівка”. Про це УНН повідомили у компанії Eastern Beverage Trading.
“Ми задоволені та пишаємось нашим новим продуктом — смакові характеристики повністю відповідають високим очікуванням вибагливих споживачів, які полюбляють справжні трав’яні настоянки, — прокоментував директор з маркетингу компанії-виробника Олексій Безуглий.
Також він додав, що імпортна Зубрівка польського виробництва коштує більше 120 грн, проти нашої — 76 грн. “Різниця в грошах суттєва, при цьому наші внутрішні дегустації, які проводились наосліп, показують, що за смаковими характеристиками український продукт аж ніяк не поступається імпортному, а навіть навпаки — отримав більш високі оцінки на дегустаціях”.
“Привабливий сучасний дизайн, використання тільки натуральних інгредієнтів, найвищий рівень контролю якості продукції дають споживачу можливість насолоджуватись улюбленими настоянками та бути впевненим, що це не вплине на завтрашній ранок”, — додав О.Безуглий.
Легендарний напій створено виключно із натуральних інгредієнтів, він має міцність 35 % об.
У компанії-виробника підкреслюють, що це пов’язано із тенденціями алкогольного ринку, які свідчать про підвищення попиту на алкогольні напої з пониженою міцністю.
Додамо, що трава зубрівки має корисні властивості для організму — вона багата на антиоксиданти, стимулює апетит та покращує травлення.
Довідка:
ТМ “Природна колекція” — серія настоянок на основі природних натуральних інгредієнтів. Асортимент напоїв представлено настоянками: На Березових Бруньках, Перцева з медом, Традиційна Зубрівка та Журавлина.
ТОВ “Істерн Беверідж Трейдінг” — виробник алкогольних напоїв, випускає торгові марки: Medoff, Arctica, Мърная, Природна Колекція, Хуторок, Наша Марка, Коктебель, Longmixer та ін.