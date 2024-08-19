Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховная Рада может принять законопроект о регулировании трофейного огнестрельного оружия. Документ устанавливает порядок получения, декларирования и обращения с оружием гражданскими лицами во время военного положения.

Верховная Рада в ближайшие дни может принять во втором чтении законопроект, который будет регулировать вопросы трофейного огнестрельного оружия, а также устанавливает порядок получения, декларирования и обращения с ним. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект повестки дня заседания ВР и карточку законопроекта №9538.

детали

Согласно законопроекту, гражданские, которые нашла огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы к нему, обязана немедленно сообщить Национальную полицию Украины об этом и в течение 24 часов передать в правоохранительные органы любым удобным способом для дальнейшей сдачи или декларирования или указать на их местонахождение для дальнейшего изъятия.

Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые были найдены гражданскими лицами и задекларированы, могут применяться гражданскими лицами для отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации или других государств

- говорится в законопроекте.

Декларированию не подлежит:

  • нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему;
  • гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 23 мм и боеприпасы к нему;
  • пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ствольные артиллерийские системы и боеприпасы к ним и другое оружие и боеприпасы, которые не могут находиться в собственности гражданских лиц;
  • огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, являющиеся средством или орудием совершенного уголовного преступления;
  • огнестрельное оружие с удаленной или незаконно измененной маркировкой;
  • огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, закрепленные за военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;
  • боеприпасы отдельно от огнестрельного оружия.

Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, не подлежащие декларированию, изымаются в установленном порядке органами Национальной полиции Украины. Задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему находятся во владении и пользовании гражданских лиц в течение действия военного положения

- отмечается в документе.

Гражданские лица не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного положения в Украине обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы Нацполиции.

В проекте закона также прописываются случаи, в которых граждане не смогут получить право на найденное и задекларированное огнестрельное оружие:

  • огнестрельное оружие не подлежит декларированию;
  • огнестрельное оружие принадлежит другому физическому или юридическому лицу, в том числе является государственной собственностью;
  • огнестрельное оружие относится к видам огнестрельного оружия, которое не может находиться в собственности физического лица.

В случае принятия законопроекта, гражданские, имеющие во владении огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, подлежащие декларированию, должны в течение одного месяца обратиться в органы Нацполиции для их декларирования или сдачи.

Напомним

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду собраться безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения оборонного законодательного пакета, а именно вопросов относительно, в частности, урегулирования трофейного оружия, гражданства иностранцев, воюющих в украинских легионах и лишения предателей госнаград.

Павел Башинский

Павел Башинский

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