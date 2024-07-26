Министерство обороны не знает, возможна ли сейчас демобилизация, ведь это зависит от очень теоретических и практических факторов. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NV, пишет УНН.

Нужно серьезное аналитическое изучение вопроса. Я сейчас не могу сказать, возможно ли это. Это зависит от очень многих факторов - теоретических и практических. Мы понимаем, если, например, осенью Путин объявит мобилизацию врф, и этот процесс будет масштабным, то это один вопрос. Другой вопрос, если нам удастся за счет западной поддержки, в том числе, изменить ситуацию на поле боя кардинально. Это уже другие вводные данные - сказал Лазуткин.

Напомним,

В марте Президент Зеленский подписал указ об увольнении военнослужащих срочной службы в связи с окончанием срока службы во время военного положения в апреле-мае 2024 года.