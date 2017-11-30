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11:17 • 61788 просмотра

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06:59 • 61387 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Лавров обвинил США в решении их задач руками европейцев

Лавров обвинил США в решении их задач руками европейцев

Киев  •  УНН

 • 10426 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в решении их задач руками европейцев через санкции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Он убежден, что санкции повлияли на европейских производителей.

"Америка же ущерба не претерпела, поскольку наш товарооборот с ней мизерный. Получается, свои антироссийские задачи в американском истеблишменте хотят решать за счет европейцев и руками европейцев", - заявил он.

Что касается судьбы санкций, по его словам, этот вопрос надо адресовать не Москве, а Брюсселю.

Напомним, ранее С.Лавров обвинил Украину и страны Балтии в дискриминации россиян.

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