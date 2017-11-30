Лавров обвинил США в решении их задач руками европейцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в решении их задач руками европейцев через санкции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
Он убежден, что санкции повлияли на европейских производителей.
"Америка же ущерба не претерпела, поскольку наш товарооборот с ней мизерный. Получается, свои антироссийские задачи в американском истеблишменте хотят решать за счет европейцев и руками европейцев", - заявил он.
Что касается судьбы санкций, по его словам, этот вопрос надо адресовать не Москве, а Брюсселю.
Напомним, ранее С.Лавров обвинил Украину и страны Балтии в дискриминации россиян.