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Лавров звинуватив США у вирішенні їх задач руками європейців

Лавров звинуватив США у вирішенні їх задач руками європейців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США у вирішенні їх задач руками європейців через санкції, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Він переконаний, що санкції вплинули на європейських виробників.

"Америка ж шкоди не зазнала, оскільки наш товарообіг з нею мізерний. Виходить, свої антиросійські завдання в американському істеблішменті хочуть вирішувати за рахунок європейців і руками європейців", - заявив він.

Що стосується долі санкцій, з його слів, то це питання треба адресувати не Москві, а Брюсселю.

Нагадаємо, раніше С.Лавров звинуватив Україну і країни Балтії в дискримінації росіян.

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