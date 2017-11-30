Лавров звинуватив США у вирішенні їх задач руками європейців

Він переконаний, що санкції вплинули на європейських виробників.

"Америка ж шкоди не зазнала, оскільки наш товарообіг з нею мізерний. Виходить, свої антиросійські завдання в американському істеблішменті хочуть вирішувати за рахунок європейців і руками європейців", - заявив він.

Що стосується долі санкцій, з його слів, то це питання треба адресувати не Москві, а Брюсселю.

Нагадаємо, раніше С.Лавров звинуватив Україну і країни Балтії в дискримінації росіян.