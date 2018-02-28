Лавров обвинил США в подготовке Европы к тактическому ядерному удару по России

"Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой "совместных ядерных миссий". В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении (ядерного оружия - ред.) неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", - заявил С.Лавров.

"Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории. В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция", - добавил глава МИД РФ.

По словам С.Лаврова, также Москва выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и готова обсуждать этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. "Еще один наш приоритет - предотвращение гонки вооружений в космосе, - сказал российский министр, отметив, что перспективы милитаризации околоземного пространства вызывают тревогу не только у РФ.

Напомним, аналитики спрогнозировали последствия северокорейского ядерного удара по Токио.