Лавров звинуватив США у підготовці Європи до тактичного ядерного удару по РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністр іноземних справ РФ Сергі Лавров в середу звинуватив військових США в підготовці збройних сил країн Європи до застосування тактичної ядерної зброї проти Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ядерному роззброєнню перешкоджає і збереження американської нестратегічної ядерної зброї в Європі, що супроводжується дестабілізуючою практикою "спільних ядерних місій". У рамках цих місій з грубим порушенням Договору про нерозповсюдження (ядерної зброї - ред.) неядерні члени НАТО беруть участь в плануванні застосування американських нестратегічних ядерних боєприпасів і залучаються до освоєння відповідних навичок. Всім має бути зрозуміло, що тим самим військові США готують збройні сили країн Європи до застосування тактичної ядерної зброї проти Росії", - заявив С.Лавров.
"Росія не має розгорнутої тактичної ядерної зброї, не проводить відпрацювання її застосування. Ми зосередили наявні боєприпаси на центральних базах зберігання на своїй національній території. В цих умовах наявність готових до застосування тактичних ядерних озброєнь США в Європі не просто рудимент холодної війни, а явно агресивна позиція", - додав голова МЗС РФ.
За словами С.Лаврова, також Москва виступає за запобігання гонки озброєнь в космосі і готова обговорювати це питання з усіма зацікавленими сторонами. "Ще один наш пріоритет - запобігання гонки озброєнь в космосі", - сказав російський міністр, зазначивши, що перспективи мілітаризації навколоземного простору викликають тривогу не тільки у РФ.
Нагадаємо, аналітики спрогнозували наслідки північнокорейського ядерного удару по Токіо.