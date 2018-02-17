Лавров заявил, что Минские соглашения выше всех украинских законов по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Euronews раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса, передает УНН.
Журналист спросил главу российского МИДа, как соотносятся Минские соглашения и этот закон. По словам Лаврова, соглашения остаются в силе с точки зрения международного права, они были одобрены советом безопасности ООН.
“И никакие украинские законы не могут быть выше решения Совета Безопасности ООН, которое является обязательным к исполнению”, — подчеркнул министр.
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Лавров также подверг критике закон о реинтеграции Донбасса.
“Он на самом деле вообще не упоминает минские соглашения никоим образом, и по сути дела это, я бы сказал, закон о дезинтеграции, потому что он весь направлен против логики минских соглашений, которые требуют восстановления единого общественного политического государственного пространства через диалог между киевскими властями и этой частью украинского государства”, - добавил глава МИД России.
18 января Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.
6 февраля Верховная Рада разрешила Парубию подписать закон о реинтеграции Донбасса.
Парубий подписал Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской области 8 февраля и отправил его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.