Лавров заявив, що Мінські угоди вище всіх українських законів по Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю Euronews розкритикував закон про реінтеграцію Донбасу, передає УНН.
Журналіст запитав очільника російського МЗС, як співвідносяться мінські угоди і цей закон. За словами Лаврова, угоди залишаються в силі з точки зору міжнародного права, вони були схвалені радою безпеки ООН.
“І ніякі українські закони не можуть бути вищими за рішення Ради Безпеки ООН, яке є обов’язковим до виконання”, — підкреслив міністр.
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Лавров також піддав критиці закон про реінтеграції Донбасу.
“Він насправді взагалі не згадує мінські угоди жодним чином, і по суті справи це, я б сказав, закон про дезінтеграції, тому що він весь спрямований проти логіки мінських угод, які вимагають відновлення єдиного суспільного політичного державного простору через діалог між київською владою і цією частиною української держави”, — додав глава МЗС Росії.
18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.
6 лютого Верховна Рада дозволила Парубію підписати закон про реінтеграцію Донбасу.
Парубій підписав Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях 8 лютого і відправив його на підпис Президенту України Петру Порошенку.