Лавров оконфузился на встрече Путина с президентом Сингапура
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Представители президента Сингапура Халимы Якоб во время ее встречи с президентом РФ Владимиром Путиным оттеснили российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Видео обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter, передает УНН.
"Конфуз дня: сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура. Маленькая страна, места мало", - написал журналист.
Владимир Путин сейчас находится с трехдневным визитом в Сингапуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатский саммит.
Отметим, что это уже не первый конфуз Лаврова на международной арене, который сняли журналисты.
Как сообщал УНН, ранее министр споткнулся и упал, поднимаясь на сцену форума "Россия - страна возможностей".
Конфуз дня: сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтоб освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура.
Маленькая страна, места мало pic.twitter.com/b2N7OgSiIc