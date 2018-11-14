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Лавров оконфузился на встрече Путина с президентом Сингапура

Лавров оконфузился на встрече Путина с президентом Сингапура

Киев  •  УНН

 • 17088 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Представители президента Сингапура Халимы Якоб во время ее встречи с президентом РФ Владимиром Путиным оттеснили российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Видео обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter, передает УНН.

"Конфуз дня: сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура. Маленькая страна, места мало", - написал журналист.

Владимир Путин сейчас находится с трехдневным визитом в Сингапуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатский саммит.

Отметим, что это уже не первый конфуз Лаврова на международной арене, который сняли журналисты.

Как сообщал УНН, ранее министр споткнулся и упал, поднимаясь на сцену форума "Россия - страна возможностей".

Конфуз дня: сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтоб освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура.
Маленькая страна, места мало pic.twitter.com/b2N7OgSiIc

- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 13 ноября 2018 г.

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