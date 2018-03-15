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Лавров спіткнувся на сцені форуму "Росія - країна можливостей"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спіткнувся і впав, піднімаючись на сцену форуму "Росія - країна можливостей". Фотографія цього моменту з'явилася на сайті Ura.ru, однак зараз цю новину неможливо знайти, передає УНН.

Однак фотографію встигли опублікувати російські ЗМІ і користувачі соцмереж.

Після того, як глава МЗС РФ спіткнувся, Лавров піднявся на ноги.

"Перечепився! Добре, що на сходинці, а не на дипломатичному фронті!" - сказав він. Цю фразу записала на відео одна з учасниць форуму Олена і опублікувала в своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше Лавров заявляв, що Росія незабаром вишле британських дипломатів у відповідь на аналогічне рішення Великої Британії.

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