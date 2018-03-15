Лавров споткнулся на сцене форума "Россия – страна возможностей"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся и упал, поднимаясь на сцену форума "Россия – страна возможностей". Фотография этого момента появилась на сайте Ura.ru, однако сейчас эту новость невозможно найти, передает УНН.
Однако фотографию успели опубликовать российские СМИ и пользователи соцсетей.
После того, как глава МИД РФ споткнулся, Лавров поднялся на ноги.
"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!" – сказал он. Эту фразу записала на видео одна из участниц форума Елена и опубликовала в своем Instagram.
Напомним, ранее Лавров заявлял, что Россия в скором времени вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Великобритании.