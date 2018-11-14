Лавров оконфузився на зустрічі Путіна з президентом Сингапуру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Представники президента Сингапуру Халіми Якоб під час її зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним відтіснили російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Відео оприлюднив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов у своєму Twitter, передає УНН.
“Конфуз дня: сингапурці відтісняють російську делегацію на чолі з Лавровим, щоб звільнити місце для рукостискання президентів Росії і Сінгапуру. Маленька країна, місця мало”, — написав журналіст.
Володимир Путін наразі перебуває з триденним візитом в Сингапурі, де триває саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і Східноазіатський саміт.
Зазначимо, що це вже не перший конфуз Лаврова на міжнародній арені, який зафільмували журналісти.
Як повідомляв УНН, раніше міністр спіткнувся і впав, піднімаючись на сцену форуму “Росія — країна можливостей”.
Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура.
Маленькая страна, места мало pic.twitter.com/b2N7OgSiIc