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Латвия готова предоставить Украине системы ПВО малой дальности - министр обороны страны
Латвия готова предоставить Украине систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, поддерживая насущную необходимость продолжения военной помощи стране.
На украино-польской границе возобновлено движение грузовиков, которое было затруднено из-за сбоя в системе таможенной службы Польши - Демченко
Из-за сбоя в работе польской таможенной службы движение грузовиков на украинско-польской границе было затруднено, но возобновилось около 4 утра, хотя польские фермеры продолжают блокировать два пункта пропуска, на которых ожидают около 800 грузовиков.
Министры ЕС заявляют, что Европа не может ослабить свою поддержку Украины после одобрения помощи от США
Союзники по ЕС настаивают на сохранении сильной поддержки Украины после того, как США одобрили пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов.
В Латвии планируют отказаться от русского языка как второго иностранного в школах
Латвия планирует постепенно заменить русский язык как второй иностранный в школах на один из официальных языков Европейского Союза, начиная с 2026/2027 учебного года.
В "Дії" появились военные облигации Бахчисарай и Макеевка
Украинское приложение "Дія" запустило продажу двух новых именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным городам Бахчисарай и Макеевка, с процентными ставками 17% и 16% соответственно, чтобы поддержать украинскую экономику и армию.
О взрывах в Николаеве подтвержденной информации не было - мэр
Мэр Николаева заявил, что по состоянию на 13:10 не было подтвержденной информации о взрывах в городе, несмотря на то, что граждане сообщали, что слышали взрывы, и никаких звонков в экстренные службы не поступало.
Пользователи Tinder смогут делиться своими свиданиями с другими людьми
Пользователи Tinder теперь могут делиться с друзьями деталями своих будущих свиданий, включая имя, местонахождение, дату и время, с помощью новой функции "Поделиться моим свиданием".
В TikTok заявили, что законопроект Палаты представителей США о запрете приложения "растопчет" свободу слова
TikTok выражает обеспокоенность законопроектом Палаты представителей США, который может запретить приложение, заявляя, что он "растопчет" права на свободу слова 170 миллионов американцев, тогда как законодатели ссылаются на риски для национальной безопасности из-за потенциального обмена данными с Китаем.
Глава израильской военной разведки подал в отставку из-за провалов в связи с атакой на Израиль 7 октября
Глава израильской военной разведки Аарон Халива подал в отставку после того, как взял на себя ответственность за то, что не смог предвидеть и предотвратить разрушительную атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.
Уничтоженные леса и заминированные территории: в СтратКоми рассказали, какой вред россияне нанесли украинской окружающей среде
За два года после полномасштабного вторжения российские войска повредили или уничтожили 3 миллиона гектаров украинских лесов, заминировали 174 000 квадратных километров территории, нанесли ущерб окружающей среде на 63 миллиарда долларов и загрязнили заповедные территории, что привело к катастрофическим экологическим последствиям.