Латвия готова предоставить Украине системы ПВО малой дальности - министр обороны страны

Правительство Латвии поддерживает насущную необходимость постоянной поддержки Украины и готово передать систему противовоздушной обороны малой дальности. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает УНН со ссылкой заявление, распространенное на сайте ЕС.

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Спрудс подчеркнул, что Латвия полностью поддерживает настоятельную необходимость постоянной, непоколебимой поддержки Украины. Он указал, что европейский страны постоянно наблюдают за развитием событий. По словам Спрудса, сегодня появилось дополнительное понимание срочности в отношении предоставления Украине вооружения.

Есть страны, которые помогают системами Patriot, и, конечно, есть страны, которые не имеют этих систем, но в то же время речь идет не только о них. Patriot очень важны, это также подчеркивали наши украинские партнеры, но в то же время, если мы говорим о противовоздушной обороне, мы говорим о довольно широком спектре различных систем противовоздушной обороны. Поэтому Латвия тоже готова предоставить средства ПВО... малой дальности - заявил министр обороны Латвии.

Он также напомнил, что Латвия подписала с украинской стороной соглашение о безопасностных обязательствах.

Также в прошлом году страна активно обучала украинских солдат, 4000, и обязалась сделать это в этом году.

Кроме того, Латвия возглавляет коалицию беспилотников, коалицию возможностей в формате "Рамштайн".

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