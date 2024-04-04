Латвия передаст Украине 12 авто, конфискованных у пьяных водителей

Латвия бесплатно передаст Украине 12 автомобилей, которые были конфискованы у жителей страны за пьяное вождение. Об этом сообщает LSM со ссылкой на решение правительства Латвии, передает УНН.

Детали

Известно, что автомобили предназначаются для:

военной администрации города Геническ Херсонской области,

армейских частей Минобороны,

Харьковского центра помощи Valkiva,

совета поселка Китайгород,

коммунального некоммерческого предприятия "Львовское территориальное медицинское общество",

медицинского Института Национальной академии медицинских наук Украины.

Контекст

В Латвии действует уголовная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, когда в крови водителя более 1,5 промилле алкоголя. В таких случаях автомобиль конфискуется, или же, если водитель управляет не своим авто, он должен уплатить сумму, эквивалентную его стоимости.

С момента принятия этих поправок, Латвии уже неоднократно передавала конфискованные авто Украине.

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