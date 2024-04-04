Латвия передаст Украине 12 авто, конфискованных у пьяных водителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  117757 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  120708 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  121659 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  111830 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  139819 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  101571 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  104502 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128526 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128939 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123981 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Последствия ночной атаки на Харьков: погибли четыре человека 12 - ранены

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Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

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На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

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Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

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Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

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Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

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Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности: сколько украинцев пострадали от вражеских взрывоопасных предметов в земле

Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности: сколько украинцев пострадали от вражеских взрывоопасных предметов в земле

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В Японии у побережья Фукусимы произошло землетрясение возле побережья Фукусимы

В Японии у побережья Фукусимы произошло землетрясение возле побережья Фукусимы

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Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины - Кирби

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Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

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После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов

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Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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2 апреля 2024, 09:02  •  219536 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  225201 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  259432 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  529266 просмотра

Латвия передаст Украине 12 авто, конфискованных у пьяных водителей

Латвия передала 12 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, различным украинским учреждениям, в том числе военным частям и медицинским учреждениям.

Война •   •  16372 просмотра
Латвия передаст Украине 12 авто, конфискованных у пьяных водителей

Россияне ударили дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровщины

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию, повредив дом культуры, гимназию, частную школу и частный дом, но обошлось без жертв.

Общество •   •  19648 просмотра
Россияне ударили дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровщины

Последствия ночной атаки на Харьков: погибли четыре человека 12 - ранены

Четыре человека погибли и 12 получили ранения в результате ночной атаки российских войск на Харьков с применением беспилотников "шахед".

Общество •   •  20361 просмотра
Последствия ночной атаки на Харьков: погибли четыре человека 12 - ранены

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

Украинская противовоздушная оборона сбила 11 из 20 российских беспилотников, запущенных ночью.

Война •   •  101316 просмотра
Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 85 авиационных ударов, а также совершил 88 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  60734 просмотра
На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

В результате российских ударов по Харькову погибли спасатели, которые были водителями, и были ранены другие, в том числе медсестра.

Общество •   •  43664 просмотра
Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 15 ударов по российским войскам, из них 14 ударов по скоплениям личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по российскому зенитно-ракетному комплексу.

Война •   •  39211 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

Четыре человека погибли, 12 получили ранения в результате ударов российских беспилотников по жилым домам в Харькове.

Общество •   •  39655 просмотра
Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности: сколько украинцев пострадали от вражеских взрывоопасных предметов в земле

В Международный день просвещения по вопросам противоминной деятельности Украина сталкивается с огромным вызовом: более 155 тысяч квадратных километров территории потенциально заминированы, что потребует десятилетий работы и миллиардов долларов для очистки, тогда как с начала российского вторжения мины уже убили 277 украинцев, в том числе 14 детей.

Общество •   •  35798 просмотра
Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности: сколько украинцев пострадали от вражеских взрывоопасных предметов в земле

В Японии у побережья Фукусимы произошло землетрясение возле побережья Фукусимы

Землетрясение магнитудой 6,0 баллов произошло у побережья Фукусимы, Япония, на глубине 40 км, вызвав подземные толчки в 19 префектурах, но угрозы цунами не было.

Новости Мира •   •  30395 просмотра
В Японии у побережья Фукусимы произошло землетрясение возле побережья Фукусимы