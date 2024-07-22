Латвия намерена отправит медицинские товары в разрушенную больницу "Охматдет" в Киеве. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.

Детали

Латвия планирует отправить медицинские товары в детскую больницу "Охматдет" в Киеве, которая была повреждена после ракетного удара террористической страны.

Министерство здравоохранения Латвии следит за ситуацией в Украине и поддерживает связь с посольствами Латвии и Украины, а также с Министерством здравоохранения Украины. 18 июля Минздрав Латвии получил письмо от украинских коллег с просьбой о помощи.

В сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи, латвийское министерство определило имеющиеся ресурсы и возможности для поддержки. Было решено, что учитывая ситуацию в Украине и наличие медицинских товаров в государственных резервах, гуманитарную помощь можно предоставить путем перенаправления ресурсов из этих резервов.

В Украину планируют отправить перевязочные материалы, лейкопластыри, жгуты, иглы, шприцы и различные антибиотики. Для пополнения материальных резервов государства необходимая сумма составит 12 600 евро.

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Напомним

8 июля рф нанесла ракетный удар по крупнейшей детской больнице Украины "Охматдет" и более 50 гражданским объектам в Киеве. В результате атаки погиб по меньшей мере 31 человек, среди них четверо детей, а также были ранены 117 человек, в том числе 10 детей.

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