Лабораторию сенсорного анализа МХП приняли в Европейскую сеть по сенсорному анализу (ESN).

Лаборатория сенсорного анализа Кулинарного центра МХП успешно прошла процедуру вступления в Европейскую сеть по сенсорному анализу (ESN). Таким образом испытательная лаборатория МХП, аналогов по деятельности которой нет в Украине, получила членство в сообществе, которое создает стандарты ISO в области сенсорного анализа, пишет УНН.

Такое международное признание экспертности открывает возможность участия в совместных исследованиях предпочтений внутреннего и внешнего рынков пищевых продуктов, а также доступ к эксклюзивной информации первоисточника в сфере сенсорного анализа - рассказывает Анна Солецкая, начальница Лаборатории сенсорного анализа.

В Лаборатории сенсорного анализа (ЛСА) Кулинарного центра МХП проводятся потребительские и экспертные дегустации, а также маркетинговые исследования предпочтений потребителей, поэтому ее операционная деятельность встроена в процесс разработки новых пищевых продуктов. Лаборатория позволяет исследовать продукты с точки зрения органолептических свойств и сроков годности продуктов.

Потребительские дегустации, проводимые в ЛСА, осуществляются на базе фокус-групп и направлены в основном на маркетинговые исследования, экспертные дегустации призваны решать более сложные задачи - в частности, точно описывать и идентифицировать различия органолептических показателей новых кулинарных изделий, исследуют на установление срока годности по свежести и изменением товарных показателей привлекательности продукта во время хранения.

Рекрутеры подбирают фокус-группы для потребительских дегустаций по 15 человек, которые соответствуют требованиям к целевому потребителю исследуемого продукта. При этом к экспертным дегустациям приобщены только сертифицированные эксперты, которые прошли отбор по результатам тестирования собственных сенсорных систем, специальное обучение, а также проходят периодическую валидацию, что подтверждает производительность и соответствие экспертной панели всем стандартам ISO в сфере сенсорного анализа - отмечает Анна Солецкая.

Рабочее место дегустатора в ЛСА состоит из изолированной от внешних раздражителей кабины, с разработанной системой сигнальных огней для бесшумной коммуникации с персоналом, специальным освещением с необходимой цветовой температурой, столешницы из химически стойкого материала, в которую встроена раковина с подачей воды, а также окошком с проникающим освещением, вмонтированным в поверхность стола.

Операционную деятельность Лаборатории обслуживает специальное программное обеспечение RedJade. С его помощью формируются отчеты для заказчиков, проводится анализ результатов, их статическая обработка, анализ работы дегустаторов, хранится база данных об экспертах. Также это программное обеспечение дает возможность присоединиться к общей базе респондентов ESN, что имеет большое значение для участия в совместных проектах с европейскими партнерами этой сети.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек различного направления, в том числе более 270 магазинов "М'ясомаркет" и более 190 заведений Döner Маркет.