Л.Месси призвал прекратить войну в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Футболист сборной Аргетины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси на своей странице в Facebook призвал объединиться, что бы требовать прекращения войны в Сирии, передает УНН.
"Один день войны - это очень много. Дети же в Сирии являются заложниками жестокости и насилия на протяжении уже шести лет военного конфликта. Как отцу и посланнику ЮНИСЕФ, это разбивает мне сердце. Добавьте свой голос в ЮНИСЕФ, чтобы потребовать прекращения войны", - написал Л.Месси.
Напомним, в ЮНИСЕФ сообщили о рекордном числе жертв среди детей в Сирии.
Как сообщал УНН, очередной раунд переговоров по Сирии запланировали на конец марта.