Л.Месси призвал прекратить войну в Сирии

"Один день войны - это очень много. Дети же в Сирии являются заложниками жестокости и насилия на протяжении уже шести лет военного конфликта. Как отцу и посланнику ЮНИСЕФ, это разбивает мне сердце. Добавьте свой голос в ЮНИСЕФ, чтобы потребовать прекращения войны", - написал Л.Месси.

Напомним, в ЮНИСЕФ сообщили о рекордном числе жертв среди детей в Сирии.

Как сообщал УНН, очередной раунд переговоров по Сирии запланировали на конец марта.