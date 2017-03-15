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Л.Мессі закликав припинити війну в Сирії

Л.Мессі закликав припинити війну в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Футболіст зібрної Аргетини та каталонської "Барселони" Ліонель Мессі на своїй сторінці у Facebook закликав об'єднатися, що вимагати припинення війни в Сирії, передає УНН.

"Один день війни - це дуже багато. Діти ж у Сирії є заручниками жорстокості і насильства протягом уже шести років військового конфлікту. Як батькові і посланнику ЮНІСЕФ, це розбиває мені серце. Додайте свій голос в ЮНІСЕФ, щоб вимагати припинення війни", - написав Л.Мессі.

Нагадаємо, в ЮНІСЕФ повідомили про рекордне число жертв серед дітей в Сирії.

Як повідомляв УНН, черговий раунд переговорів щодо Сирії запланували на кінець березня.

Українські Національні Новини

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