Л.Мессі закликав припинити війну в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Футболіст зібрної Аргетини та каталонської "Барселони" Ліонель Мессі на своїй сторінці у Facebook закликав об'єднатися, що вимагати припинення війни в Сирії, передає УНН.
"Один день війни - це дуже багато. Діти ж у Сирії є заручниками жорстокості і насильства протягом уже шести років військового конфлікту. Як батькові і посланнику ЮНІСЕФ, це розбиває мені серце. Додайте свій голос в ЮНІСЕФ, щоб вимагати припинення війни", - написав Л.Мессі.
Нагадаємо, в ЮНІСЕФ повідомили про рекордне число жертв серед дітей в Сирії.
Як повідомляв УНН, черговий раунд переговорів щодо Сирії запланували на кінець березня.