Л.Месси стал автором 500 голов в составе "Барселоны"

Победный гол в компенсированное время “Эль Классико” стал для Л.Месси 500-м в составе “сине-гранатовых”.

Большая часть голов аргентинца пришлась на чемпионат Испании — 343, потом 94 гола были забиты в ворота соперников в рамках Лиги чемпионов, 43 в течение Кубка Испании, 12 в Суперкубке Испании, а также 5 мячей на чемпионатах мира и 3 в Суперкубке УЕФА.

Примечательно, что показатель Л.Месси в 12 забитых мячей является лучшим в истории Суперкубка Испании. Ближайший преследователь аргентинца Рауль Гонсалес (7 голов) уже завершил карьеру.

Кроме того, нападающий “Барселоны” является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании. Ближайший конкурент Л.Месси — Криштиану Роналду, несмотря на 279 голов отстает от аргентинца на 64 мяча.

Как сообщал УНН, Л.Месси голом в дополнительное время принес “Барселоне” гостевую победу над “Реалом” — 3: 2.