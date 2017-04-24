Л.Мессі став автором 500 голів у складі "Барселони"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Ліонель Мессі в матчі з “Реалом” оформив дубль, забивши ювілейний гол кар’єри у складі “Барселони”, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Переможний гол в компенсований час “Ель Класіко” став для Л.Мессі 500-м у складі “синьо-гранатових”.
Найбільша частина голів аргентинця прийшлася на чемпіонат Іспанії — 343, потім 94 голи були забиті у ворота суперників в рамках Ліги чемпіонів, 43 протягом Кубка Іспанії, 12 в Суперкубку Іспанії, а також 5 м’ячів на чемпіонатах світу і 3 в Суперкубках УЄФА.
Примітно, що показник Л.Мессі в 12 забитих м’ячів є найкращим в історії Суперкубка Іспанії. Найближчий переслідувач аргентинця Рауль Гонсалес (7 голів) вже завершив кар’єру.
Окрім того, нападник “Барселони” є кращим голеадором в історії чемпіонату Іспанії. Найближчий конкурент Л.Мессі — Кріштіану Роналду, попри 279 голів відстає від аргентинця на 64 м’ячі.
Як повідомляв УНН, Л.Мессі голом в додатковий час приніс “Барселоні” гостьову перемогу над “Реалом” — 3:2.