Л.Линкявичус надеется на положительное решение Нидерландов по СА между Украиной и ЕС

"Надеюсь, что мы идем к какому-то решению, надеюсь, что понимание растет... Мне сложно говорить в деталях о том, что происходит внутри Нидерландов, но я чувствую, что там есть понимание. Я так говорю, потому что сам провел день в нидерландском парламенте некоторое время назад, встретился с представителями различных партий и фракций. Считаю, что понимание растет, но как быстро будет принято решение - я не знаю. Надеюсь, что оно будет положительным. Иначе мы не сможем доказать собственную надежность", - сказал Л.Линкявичус.

"Без графика, но с надеждой", - добавил он.

Нидерланды остались единственной страной ЕС, не завершившей процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. На последней стадии, уже после одобрительного голосования в парламенте и подписи монарха, этот процесс был остановлен по результатам консультативного референдума, большинство участников которого выступили против такой ратификации. Правительство Марка Рютте выступает за ратификацию, но заявляет, что должно учесть результаты референдума.

Напомним, во Второй палате парламента Нидерландов зарегистрировали предложение с рекомендацией принять закон для ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Соответствующее предложение было размещено на сайте Второй палаты парламента Нидерландов.