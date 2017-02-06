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Л.Лінкявічус сподівається на позитивне рішення Нідерландів стосовно УА між Україною і ЄС

Київ • УНН

 • 4686 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявляє, що в Євросоюзі не знають точної дати, коли Нідерланди ратифікують Угоду про асоціацію між Україною і ЄС. Водночас в інтерв’ю Радіо Свобода він висловив сподівання на позитивне рішення, передає УНН.

Л.Лінкявічус сподівається на позитивне рішення Нідерландів стосовно УА між Україною і ЄС

“Сподіваюся, що ми йдемо до якогось рішення, сподіваюся, що розуміння росте... Мені складно говорити в деталях про те, що відбувається всередині Нідерландів, але я відчуваю, що там є розуміння. Я так кажу, бо сам провів день у нідерландському парламенті якийсь час тому, зустрівся з представниками різних партій і фракцій. Вважаю, що розуміння росте, але як швидко буде ухвалене рішення — я не знаю. Сподіваюся, що воно буде позитивним. Інакше ми не зможемо довести власну надійність”, — сказав Л.Лінкявічус.

“Без графіка, але зі сподіваннями”, — додав він.

Нідерланди залишилися єдиною країною ЄС, що не завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС. На останній стадії, вже після схвального голосування в парламенті і підпису монарха, цей процес був зупинений за результатами консультативного референдуму, більшість учасників якого виступила проти такої ратифікації. Уряд Марка Рютте виступає за ратифікацію, але заявляє, що має взяти до уваги результати референдуму.

Нагадаємо, у Другій палаті парламенту Нідерландів зареєстрована пропозиція з рекомендацією ухвалити закон для ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС. Відповідна пропозиція була розміщена на сайті Другої палати парламенту Нідерландів.

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